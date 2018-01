Auto europee in retromarcia a dicembre. Ma il 2017 si chiude con il segno più

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -Secondo gli ultimi dati dell'A, nel periodo in esamesu base annua attestandosi a 1.088.498 unità, mentrel'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia). Nell'ambito della sola Eurozona (EU 15) le vendite sono diminuite invece del 5,4% a 980.088 unità.(oltre 15 milioni), mentre includendo l'area EFTA si attesta a +0,7%.(+7,9% nell'intero anno) mentre(+7,7% nel 2017). Tra gli altri principali mercati,(-0,5%) che però chiude l'anno con un +4,7%.(-1% a dicembre ma +2,7% sui dodici mesi), malecon una variazione negativa sia sul mese di dicembre (-14,4%) che sul periodo cumulato (-5,7%).(FCA) scende del 16,2% nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato che si porta al 5,6% dal 6,3% del dicembre 2017.: il Gruppo italo americano ha riportato infatti un incremento delle vendite del 4,9% e un lieve aumento della quota di mercato del 6,8% rispetto al 6,7% dell'anno precedente.Il Gruppochiude il mese con un decremento delle immatricolazioni del 4% ma un aumento della sua quota al 23,3% dal 23,1% di dicembre 2016. Sui dodici mesi ha riportato invece un aumento delle vendite del 2,3%.Fra i marchi più popolari in Europa lasegna un +61% circa dopo l'incorporazione di Opel (non inclusa nei dati 2016) (+28,2% nel 2017) con una quota al 15,4% dal 9,1%, mentre la connazionalesegna un -4,5% con una quota in salita al 13,3% dal 12,9%. L'intero anno si chiude invece con un aumento delle vendite del 6,7%.Le tedeschefanno rispettivamente -9,4% e +4,9% a dicembre, mentre sui dodici mesi la variazione è del 4,8% e del +0,9%.