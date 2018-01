Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Information Technology

Beni di consumo primario

Sanitario

Boeing

Intel

IBM

United Health

General Electric

Goldman Sachs

Lam Research

Asml Holding N.V. Represents

Texas Instruments

KLA-Tencor

Fastenal

Dish Network

Dentsply Sirona

Vodafone

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,25%; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,94% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.802,56 punti. Buona la prestazione del(+1,09%), come l'S&P 100 (0,9%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,58%),(+1,17%) e(+0,98%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,76%),(+2,90%),(+2,83%) e(+2,42%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,72%),(+6,87%),(+5,53%) e(+5,42%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,29%.Tentenna, che cede lo 0,21%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,12%.