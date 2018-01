Ilva, Bellanova: "Su Genova confronto positivo. Obiettivo accordo entro febbraio"

(Teleborsa) - Continua il confronto sull' Scongiurata chiusura il 9 gennaio , oggi 17 gennaio si è tenuto "un confronto positivo che ha ripreso le questioni già indicate nell'Accordo di Programma del 2005, compresa quella delle aree e dell’integrazione tra attività portuali e attività siderurgiche, e dove è stata ribadita sia l’importanza strategica dello stabilimento diper il rilancio dell'così come l’unitarietà della trattativa". E' così che il viceministro allo Sviluppo Economico, ha commentato l'incontro che si è tenuto alper parlare"L'obiettivo del Governo - ha sottolineato larimarcato anche nell'incontro di oggi 17 gennaio, è giungere all'accordo tra Impresa e Parti sociali entro febbraio. Fermo restando, naturalmente, la necessità che la discussione non sia in alcun modo soffocata né inficiata".Prossimi appuntamenti per Istituzioni e Impresa "procederanno per singoli temi, affiancando così la trattativa industriale che la prossima settimana prosegue con due giornate su Taranto, il 30 e 31 gennaio con il Piano per Genova, Novi, Racconigi e, in febbraio, con un calendario che stiamo provvedendo a definire", ha concluso la