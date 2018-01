Italia, mercato immobiliare in accelerazione

(Teleborsa) -(+7,8%), che rafforza i segnali di crescita già rilevati nei primi tre mesi (+3,5%). La superficie in fabbricati non residenziali, dopo il forte aumento registrato nel primo trimestre (+20,2%), nel secondo subisce invece una flessione (-4,7%). Lo rivela l'che a partire da questa edizione, diffonde le serie storiche destagionalizzate degli indicatori dei permessi di costruire, con la cadenza dei dati che passa da semestrale a trimestrale.Il numero di abitazioni rilevato per i nuovi fabbricati aumenta, in termini tendenziali, del 9,5% nel primo trimestre 2017 e del 13,6% nel secondo. Una dinamica sostanzialmente analoga contraddistingue la superficie utile (rispettivamente +12,3% e +11,4%).Dopo la fase di contrazione rilevata, in media, nel 2016, anche l'edilizia non residenziale torna,(dato influenzato dal valore particolarmente basso dell’indicatore nel primo trimestre 2016) e +28,1% nel secondo.si registra una crescita tendenziale diffusa che interessa sia la(+11,7% sui primi sei mesi del 2016 per le abitazioni in nuovi fabbricati residenziali; +11,8% la superficie utile abitabile)(+37,7% la superficie non residenziale).