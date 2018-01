Italiani sempre più insoddisfatti con l'aumentare dell’età

(Teleborsa) - Senza infamia e senza lode la soddisfazione degli italiani per le proprie condizioni di vita. E' questa la fotografia scattata dall'che ha pubblicato il Report: La Soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita., dopo l'evidente crescita registrata nel corrispondente periodo del 2016, la soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita non mostra ulteriori segni di progresso. Rispetto al 2016, l'rileva una complessiva conferma delle stime., pur mantenendosi su livelli superiori al 2015,. Fanno eccezione le classi di etàDopo la crescita del 2016, nel nel 2017,è stabile: il 76,2% degli occupati si dichiara molto o abbastanza soddisfatto, come nel 2016.(77%)(75,5%).(dal 58,3% del 2016 al 59,5%) o migliorata (dal 6,4% al 7,4%).: la quota di famiglie che le valuta adeguate scende dal 58,8% del 2016 al 57,3%.: nel 2017 il 90,1% delle persone si ritiene soddisfatto.(81,7%).(80,6%) mentre quella per il tempo libero, in calo, è pari al 65,6% della popolazione di 14 anni e più.: il 78,7% delle persone ritiene che "bisogna stare molto attenti" nei confronti degli altri mentre solo il 19,8% pensa che "gran parte della gente è degna di fiducia". La scarsa fiducia verso gli altri si esprime anche con la modesta quota di persone che reputa probabile vedersi restituire da parte di uno sconosciuto il portafoglio eventualmente smarrito (11,5%); la fiducia nella restituzione da parte di un vicino di casa sale al 70% e quella verso le forze dell’ordine è all’82,2%.