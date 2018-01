Marchionne: "L'impegno di FCA in Italia è lo stesso che abbiamo preso negli States"

FCA

Ferrari

(Teleborsa) - La produzione di un'altra Jeep in Italia "è possibile". A parlare il numero uno diSergio, che dal Salone dell'Auto di, svela gli obiettivi del Gruppo in Italia.L'impegno di FCA in Italia è lo stesso che abbiamo preso qui (negli Stati Uniti) e " lo prendiamo anche in Italia". Negli, "".Parlando dellanon ha dubbi sul fatto che la prima supercar elettrica avrà lo stemma del Cavallino Rampante. "Se qualcuno fa la supercar elettrica, la fa Ferrari. Saremo i primi a realizzarla: direi che è un atto dovuto. E non importa se poi la vendiamo o meno".