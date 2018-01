Alitalia, decollano nuove (troppe) ipotesi sul salvataggio. Lufthansa, si inverte rotta

Lufthansa

(Teleborsa) -Stupisce infatti alquanto che la favorita delle ultime settimane, la tedesca, si sia congelata.Sebbene la compagnia tedesca avrebbe non solo il vantaggio di essere ovviamente un vettore Europeo, e che fondi soprattutto la strategia di business su un modello multi hub e multibrand, ove Alitalia avrebbe – dichiaratamente - la propria anima e raggio d’azione, qualcosa non vuole quadrare, ma più a livello locale.in cui è noto, per tradizione, che si è più impegnati a fare promesse che infelici ecatombi.già impegnati in numerosi tour atlantici e continentali alla ricerca dell’idoneo cavallo bianco che salvi i più possibili aerei, poltrone… e personale,. Fonti riferiscono di. Eppure, le indicazioni impartite sul tema dai ministri erano piuttosto chiare, ovvero, di accelerare e posare i carrelli della trattativa in pista, dichiaratamente, prima delle elezioni.Mentre la proposta di Lufthansa, che negli ambienti aeronautici era vista comenonostante le pronte smentite di Parigi, in cordata con Easyjet, dall'aspetto più che altro di una disperata "via di fuga".Air France-Klm riproverebbe a sfilare alla compagnia tricoloreguadagnando terreno al cospetto di Ryanair, già da tempo approdata e tronfia sul consistente mercato peninsulano.Nel frattempomentre EasyJet tace, magari accondiscendendo non essendosi mai tirata fuori dai giochi, negli ambienti industriali si sa che la, avendo corteggiato già da tempi prodiani non sospetti, la compagnia italiana.Ma non è finito qui:, anche perché le fonti riferiscono di un piano biennale da statuto, dopo il quale il soggetto potrebbe cedere, se non smembrare, l’azienda una volta risanata., pena la perdita dei preziosi diritti di traffico.Eppure,di cui si conoscerà l'effettivo potere solo, e forse, a partire dal 5 marzo. Ciò che non sarebbe possibile invece con un compratore europeo.Ma la vera novità è la comparsa sulla scena di un’altra aquila a stelle e strisce,Gli analisti ricordano, infatti, che la strategia adottata da Delta sarebbe proprio quellaDelta ha già all’attivo rilevanti accordi di Joint Venture o azionariato diffuso con ben 8 dei vettori di riferimento, tra cui AeroMexico, la brasiliana Gol, l’inglese Virgin, Korean Air e non a caso la JV con Air France-Klm nell’orbita dell’alleanza più estesa SkyTeam, di cui fa parte anche Alitalia.L’ ipotesi americana sorprende ma non troppo, e alimenta la curiosità della complessa geopolitica aeronautica più edotta:. Quale occasione migliore sarebbe quella per Delta di appoggiare da una parte il vettore Italiano nell’affermazione del proprio spazio di azione originante da Roma e, dall’altra, per creare sinergie proprio nel cuore del Mediterraneo?E così, in definitiva,; europea o extra europea, al fine di trovare il trampolino più praticabile per il rilancio, sostenibile, di Alitalia.