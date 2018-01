Banche italiane, UE: positivo ritmo riduzione NPL

(Teleborsa) - L'Italia si colloca tra gli Stati membri dell'UE ad aver ottenuto i migliori risultati nella riduzione della propria quota di crediti deteriorati, cosiddetti NPL . E' quanto emerge dal primo rapporto stilato dallasulla base dei dati dellaNegli ultimi 12 mesi, il Belpaese ha diminuito la quota del totale degli NPL del 24,6% - un quarto - passando dal 16,2% del giugno 2016 al 12,2% del giugno 2017., con un calo di 30,4%. Segue l'Irlanda -20,6%. Meno brillante, invece, ladove il tasso di riduzione è appena dello 0,6%.L'Italia ha fatto "un'inattesa accelerazione", con la riduzione di un quarto delle sofferenze in un anno, mentre la media degli altri Paesi è stata di un terzo - ha affermato il-. "I rischi - ha aggiunto - non sono finiti, ma i risultati vengono definiti molto incoraggianti. Restano criticità sulle insolvenze, dovuto ad un sistema giudiziario civile che non funziona come dovrebbe".Quanto ai, il commissario ha spiegato che il nostro paese è nel "braccio preventivo del Patto di stabilità" e "deve continuare a ridurre il deficit verso l'obiettivo di medio termine", ossia il pareggio strutturale di bilancio.