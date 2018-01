Borse europee riflessive dopo i massimi di Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo i massimi storici toccati ieri dalla borsa di Wall Street. In particolare l'indice Dow Jones ha chiuso per la prima volta sopra i 26.000 punti.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,225. L'mostra un timido guadagno dello 0,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 64,08 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,98%.sale dello 0,39%,, che mostra un piccolo decremento dello 0,38% mentrepassa di mano sulla parità.In luce sul listino milanese i comparti(+1,76%),(+1,47%) e(+1,18%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,22%),(-1,02%) e(-0,68%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,24%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,80%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,78%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,69%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -2,65% dopo la bocciatura di Deutsche Bank . In apnea, che arretra del 2,56% mentre si attende la cessione della banca depositaria . Scivola, con un netto svantaggio dell'1,85%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,45%.Tra i(+1,98%),(+1,79%),(+1,38%) e(+1,07%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -2,41%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.perde l'1,61%. Calo deciso per, che segna un -1,58%.brilla+5,67%, che riceverà 10 mln di dollari da Teva balzo di+8,84% grazie a una commessa in Cina . In evidenza anche+3,68% grazie ai ricavi del 2017