Casta Diva vince una commessa in Cina

(Teleborsa) -si è aggiudicata, attraverso la propria branch sudafricana Casta Diva Cape Town, una commessa per la produzione di una campagna composta da 3 spot pubblicitari per il Gruppoattraverso Shanghai Red Horse Advertising Media Co., Ltd., che è partner della Joint Venture Casta Diva China Co., Ltd..“Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questa commessa che consolida la nostra collaborazione con Red Horse e permette da un lato di allargare le nostre collaborazioni con nuovi clienti del calibro di Alibaba, dall’altro di rafforzare la nostra presenza sul mercato cinese per favorire le nostre attività sui mercati internazionali”, hanno commentato(CEO) e(Presidente) di Casta Diva Group.