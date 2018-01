FS Italiane-ANAS: presentato il Gruppo da 11 miliardi di fatturato

(Teleborsa) -. Dopo il via libera dell'Antitrust, oggi, 18 gennaio, l’intera partecipazione ANAS è stata trasferita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a FS Italiane.La sottoscrizione dell’ aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro da parte del MEF completa l’iter per la nascita del primo polo integrato di ferrovie e strade in Europa per abitanti serviti e investimenti.I dettagli dell’operazione sono stati illustrati da, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane, e, Presidente e Amministratore Delegato di ANAS.ANAS va dunque ad affiancarsi a Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, la controllata operativa in ambito nazionale e internazionale nella progettazione e nell’ingegneria, e alle altre Società del Gruppo, fra cui Trenitalia, Mercitalia e Busitalia, imprese di trasporto passeggeri e merci su ferro e gomma.Da brivido i numeri della "nuova configurazione": Ferrovie dello Stato Italiane contae un. Oltre a maturare nel 2018 un fatturato di 11,2 miliardi di euro e una capacità di investimento di 8 miliardi.Non solo:. I 2,3 miliardi di veicoli che percorrono annualmente 64,5 miliardi di km sulle strade e autostrade in gestione ad ANAS vanno così a sommarsi al traffico gestito dal Gruppo: circa 750 milioni di passeggeri all’anno su ferro (di cui 150 all’estero), 290 milioni su gomma (130 all’estero) e 50 milioni di tonnellate merci., spiega FS in una nota. Sarà possibile, infatti,Grazie al nuovo Contratto di Programma 2016-2020 con lo Stato, inoltre,. Inoltre,, passando da 1,5 miliardi del 2017 ai 3 miliardi previsti nel 2020, con effetti immediati e visibili sul risanamento dei viadotti e delle gallerie, sulle pavimentazioni stradali e sulla qualità della rete.inizia il percorso di uscita dalla Pubblica Amministrazione per raggiungere la dimensione di mercato e, anche in autofinanziamento o con il supporto finanziario del gruppo., sviluppando importanti progetti come le smart road, strade intelligenti che potranno essere percorse da tir elettrici e auto driverless, a beneficio della sicurezza e dell’ambiente, facendo dell’Italia uno dei Paesi pionieri in questa innovazione.I benefici dell’integrazione saranno immediatamente percepiti anche. Ciò si inserisce neglidel Piano industriale decennale del Gruppo che prevede una crescita dei ricavi complessivi da attività estere dal 13% al 23%, passando da un miliardo di euro a 4,2 miliardi nel 2026.