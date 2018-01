Italian Exhibition Group entra nella compagine azionaria di CAST Alimenti

(Teleborsa) -insieme per garantire ai professionisti del food service una nuova e innovativa opportunità di crescita. E' l'annuncio denso di significati quello che arriva nella settimana che conduce a SIGEP , il salone mondiale del dolciario artigianale chepropone da sabato 20 a mercoledì 24 gennaio alla Fiera di Rimini.Il Presidente e Amministratore Delegato di IEG,i, ha infatti ufficializzato l'ingresso del player fieristico nato dall'integrazione franella compagine azionaria di(oltre 2000 all'anno)"E' una scelta strategica – commenta- che rappresenta il, e che vede anche gli accordi con Seeds&Chips e WM Capital nei settori dell’innovazione e delle strategie di franchising quali altri elementi a supporto di un segmento rilevante del Made in Italy food&beverage, un segmento dalle performance rilevanti in tutto il mondo. In questo quadro, aggiungo il potenziamento delle nostre iniziative per favorire l’internazionalizzazione delle imprese,, mercato in straordinario progresso e approdo anche per nuovi professionisti"."L'entrata di IEG nella compagine sociale di CAST Alimenti è, senz'altro, un importantissimo traguardo che sancisce una pluriennale collaborazione - dice il Direttore di CAST,- ma costituisce, soprattutto, un punto di partenza per poter compiere nuove, importanti azioni in sinergia"