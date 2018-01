MailUp, Cinzia Tavernini è il nuovo Ad di Globase

MailUp

(Teleborsa) -è stata nominata nuovo Amministratore delegato (Ad) di. Lo comunica, specificando che nel suo nuovo ruolo continuerà a promuovere l’adozione della più recente piattaforma di email marketing della società, Globase V3.Cinzia Tavernini è a Copenhagen in Globase dall’inizio del 2017, quando ha iniziato a lavorare alla migrazione di un numero sempre maggiore di clienti verso Globase V3. Precedentemente ha lavorato per oltre tre anni in MailUp, in qualità di responsabile delle vendite internazionali.“Cinzia ha una profonda conoscenza di Globase V3 e, allo stesso tempo, ha costruito solidi rapporti con i clienti nel corso degli ultimi anni. Pertanto, non può che essere naturale per lei trovarsi in prima linea nella gestione di una strategia aziendale focalizzata principalmente su Globase V3”, ha commentato, Amministratore delegato della società attiva nel campo delle marketing technology.