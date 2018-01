Mondo TV si rafforza in Africa. Sigla accordo con KTN Baraza

Mondo TV

(Teleborsa) - Continua l’espansione delle vendite inda parte di. La società attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema ha raggiunto una nuova intesa con, società con sede a Nairobi, per la concessione di una licenza per prodotti della propria library. La licenza ha ad oggetto i diritti di trasmissione televisiva “free” inin versione inglese per un periodo di due anni dalla messa in onda.Il contratto, il cui corrispettivo non è in sé significativo benché interessante per l’area di riferimento, conferma la vendibilità a tutt’oggi sul mercato africano dei prodotti della library classica della Mondo TV e l’espansione delle vendite in Africa da parte della Mondo TV.Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,50%.