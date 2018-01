Petrolio, prezzi stabili. Focus sull'OPEC

(Teleborsa) - Quotazioni del petrolio deboli in attesa che l'OPEC pubblichi il rapporto mensile sul mercato dell'oro nero.Il più vicino contratto sulstatunitense scambia a 64,02 dollari al barile, in lieve aumento dello 0,05%. Stesso movimento cauto per ilche lima lo 0,02% a 68,98 dollari, ma avvicinandosi allaSecondo i dati diffusi dall'(API), la scorsa settimana lo stock di greggio è diminuito di circa 5,1 milioni di barili, rispetto a una riduzione prevista di 3,6 milioni. Le scorte di benzina, invece, sono salite per circa 1,8 milioni di barili, rispetto a un aumento di 3,4 milioni atteso dagli analisti. In aumento di 600 mila barili, le scorte di distillati, contro una previsione in aumento per 86 mila barili.Attesi nel primo pomeriggio i dati relativi alle scorte settimanali USA di prodotti petroliferi, diffusi dall', divisione del Dipartimento dell'Energia americano.