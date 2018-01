Scuola, la guerriglia legale di Anief continua: "Riaprire le GaE a diplomati magistrale"

(Teleborsa) - Dopo l'incontro deludente di ieri 17 gennaio, al, con la delegazioneche ha abbandonato il tavolo per la sterilità delle proposte dell'amministrazione,) e consentire a tutti gli abilitati di trovare quello spazio al momento chiuso dalla sentenza emessa dall'adunanza plenaria deldello scorso 20 dicembre.Il presidente nazionale dell'ha incontrato oggi 18 gennaio, il senatore, per illustrargli i dettagli della proposta di decreto urgente utile a riaprire le: iContestualmente, il leader del giovane sindacato si è rivolto al, affinché inviti il Governo a predisporre l'intervento legislativo immediato, proprio per evitare di assistere all'ingiusta espulsione giornaliera dei maestri e delle maestre dalle nostre scuole pubbliche., Presidenteha dichiarato: "Riaprire lea questi docenti sarebbe un gesto di estrema sensibilità, perché decreterebbe la parola fine ad un contenzioso senza fine, mettendo la scuola nelle condizioni di funzionare al meglio. In caso contrario, si creerebbero seri problemi alla didattica di un altissimo numero di scuole dell’infanzia e primaria. Ma bisogna fare in fretta: per coloro che detengono un diploma magistrale, conseguito entro il 2002, occorre prevedere una graduale stabilizzazione. Il tutto va fatto prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di formazione e reclutamento previsto dalla Legge sulla Buona Scuola il quale, peraltro, sarà aperto anche al personale di ruolo mettendo in concorrenza docenti con profili e curricula incompatibili.Ma Pacifico rilancia e conferma "di volere avviare una vera e propria guerriglia legale: prima di tutto perché le nostre istanze verranno prese in consegna da Bruxelles, dove si valuterà anche come denunciare lo Stato italiano rispetto all'Europa. A livello nazionale, confermiamo poi la volontà di bloccare molti scrutini del primo quadrimestre, previsti tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Inoltre, sciopereremo subito dopo l’insediamento del Parlamento. Infine, nel giorno di insediamento delle nuove Camere, è stato fissato un grande appuntamento in piazza, nella capitale, in modo da sensibilizzare il nuovo Esecutivo a trovare una soluzione immediata".