Wall Street debole a metà seduta

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

United Health

Wal-Mart

Visa

Boeing

General Electric

Asml Holding N.V. Represents

Analog Devices

Fastenal

Incyte

Expedia

Texas Instruments

Henry Schein

(Teleborsa) -dopoGli investitori hanno optato per una pausa di riflessione, anche se i sussidi alla disoccupazione sono scesi su livelli che non si vedevano dal 1973 mentre hanno deluso i numeri sui nuovi cantieri , in forte calo e al di sotto delle stime degli analisti. Poco esaltante anche l' indice Fed di Philadelphia , sceso ai minimi di cinque mesi.Intanto il Beige Book pubblicato ieri ha parlato di crescita economica tra il modesto e il moderato mentre i salari sembrano aver intrapreso la via del rialzo.Occhi puntati sul- la terza dall'inizio dell'anno finanziario, ossia il 1° ottobre -, meglio nota come shutdown.In questo momento ilarretra dello 0,38% mentre loche continua la giornata sui livelli della vigilia a 2.797,94 punti. Piatti anche il(+0,05%) e l'S&P 100 (-0,2%).del Dow Jones,(+1,42%),(+1,34%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.Tra i(+2,43%),(+2,37%),(+2,34%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,39%,-2,22% e, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.