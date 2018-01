Wall Street indecisa dopo l'ennesimo rally

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per Wall Street dopoGli investitori hanno optato per una pausa di riflessione, anche se i sussidi alla disoccupazione sono scesi su livelli che non si vedevano dal 1973 mentre hanno deluso i numeri sui nuovi cantieri , in forte calo e al di sotto delle stime degli analisti. Poco esaltante anche l' indice Fed di Philadelphia , sceso ai minimi di cinque mesi.Intanto il Beige Book pubblicato ieri ha parlato di crescita economica tra il modesto e il moderato mentre i salari sembrano aver intrapreso la via del rialzo.Occhi puntati sul- la terza dall'inizio dell'anno finanziario, ossia il 1° ottobre -, meglio nota come shutdown.Sulle prime battute ilsi muove sui livelli della vigilia a 26.118,93 punti; sulla stessa linea loche avvia a 2.803,59 punti. Sulla parità anche il(+0,03%), come l'S&P 100 (0,0%).Al top tra i(+1,77%),(+1,33%),(+1,06%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,13%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%.Tentenna, che cede lo 0,56%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,48%),(+2,06%),(+1,33%) e(+1,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,56%.In caduta libera, che affonda del 3,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,67 punti percentuali.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%.