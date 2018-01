Bankitalia, si consolida l'espansione dell'economia

(Teleborsa) -. Lo rivela la Banca d'Italia che prevede una crescita dell'1,4% quest'anno e dell'1,2% nel 2019 e nel 2020. Secondo il bollettino economico, "le proiezioni di crescita sono lievemente superiori" a quelle di luglio, che indicavano per il 2018 un +1,3%. L'anno scorso, invece, l'aumento del PIL è stato dell'1,5%.L'attività economica sarà trainata principalmente dalla domanda interna, si legge nel bollettino mensile diPer quantoè prevista in calo nel 2018 ma l'anno prossimo tornerà ad aumentare. Secondo il, i prezzi al consumo scenderanno temporaneamente quest'anno e torneranno poi a salire in modo graduale. La proiezione di una flessione nel 2018 (all'1,1% in media d'anno, dall'1,3% del 2017) è riconducibileavvenuto all'inizio del 2017.. Secondo la rilevazione sulle forze di lavoro il tasso di disoccupazione si è collocato all'11% per cento in novembre. La dinamica salariale resta moderata anche se, sulla base dei contratti di lavoro rinnovati nella seconda metà dello scorso anno, mostra alcuni segnali di ripresa. L'aumento della partecipazione al mercato del lavoro, riconducibile al miglioramento ciclico e al progressivo innalzamento dell'età pensionabile,(dall’11,3 del 2017).La crescita dei prestiti alle famiglie è vivace; aumentano anche i finanziamenti alle imprese, soprattutto a quelle manifatturiere. A limitare la domanda di credito bancario da parte delle aziende concorrono l'ampia disponibilità di risorse interne e il maggior ricorso all'emissione di obbligazioni., favorita dal consolidamento della crescita. Il flusso di nuovi crediti deteriorati in proporzione ai finanziamenti è sceso all'1,7%, al di sotto dei livelli registrati prima della crisi globale; l'incidenza della consistenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è diminuita (per i gruppi significativi dall'8,2 al 7,8% al netto delle rettifiche di valore), in larga parte per effetto della conclusione di operazioni di cessione di sofferenze. I coefficienti patrimoniali delle banche si sono rafforzati., tra i quali restano rilevanti quelli che provengono dal contesto internazionale e dall'andamento dei mercati finanziari.e dei premi per il rischio, ripercuotendosi negativamente sull'economia dell'area dell'euro., rispetto agli ultimi scenari previsivi,. Il quadro qui delineato - spiega- dipende però dal proseguimento di politiche economiche in grado, da un lato, di favorire la crescita dell'economia nel lungo termine, sostenendo le scelte di investimento e di consumo e, dall'altro, di assicurare credibilità al percorso di riduzione del debito pubblico, sfruttando il momento favorevole dell'economia globale.