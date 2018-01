Clima, ENEA con Barilla e altri big per salvare pasta, olio d'oliva e vino

(Teleborsa) - Nasce un'come la pasta, l’olio e il vino dall’impatto dei cambiamenti climatici.Si chiama, "Oro del Mediterraneo" ed è un, minacciati dall’invasione di specie dannose e dal rischio di eventi atmosferici estremi, per effetto del, il progetto ha come partner industrialiper la pasta, la spagnolaper l’olio d’oliva e laSogrape Vinhos per il vino., MED-GOLD prevede la realizzazione di servizi climatici altamente specializzati per ognuna di queste colture, con indicazioni per ottimizzare le tempistiche e le tecniche agricole in relazione all'impatto del riscaldamento globale."Questa nuova tipologia di servizi climatici per l’agricoltura - spiega, una delle strutture ENEA coinvolte nella realizzazione del progetto - consente di fornire informazioni su misura molto mirate, e di agire su un arco temporale anche pluridecennale, rispetto alle attuali previsioni meteo che non vanno oltre i 2-3 giorni" -."Con Barilla si lavorerà per capire l'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione di grano duro e le ricadute in termini di qualità e prezzo - spiegache aggiunge: l'innalzamento delle temperature sta impattando anche sulle interazioni tra l’olivo e la mosca delle olive, alterando l’economia olivicola nonché la resa della coltura. Sapere in anticipo se la prossima stagione sarà molto calda e siccitosa o al contrario mite e umida consentirebbe a chi produce olio d'oliva di mettere in atto le contromisure necessarie".Con Sogrape Vinhos, verrà sviluppato un servizio climatico legato all'andamento stagionale della temperatura e al verificarsi di pioggia o siccità, per scegliere al meglio il momento della vendemmia, in modo da consentire ai viticoltori di programmare per tempo i lavori di cantina e l'utilizzo della manodopera.