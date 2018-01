Consumi, è la ristorazione il volano della ripresa

(Teleborsa) - La ristorazione, con, è il settore trainante della filiera agroalimentare italiana, più importante di Agricoltura e Industria Alimentare., che nel 2017, hanno speso per mangiare fuori casa oltre 83 miliardi di euro,. Continua a calare, invece, la spesa alimentare in casa.E' la fotografia scattata dall'ultimo- Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha fatto il punto sull'andamento del settore dei pubblici esercizi in Italia.Emerge unsoprattutto per quanto concerne l'andamento dei, ormai attestati sul, e ilsull'anno precedente.Continuano a preoccupare, invece, l'elevato numero di aziende che chiudono e un tasso di produttività che resta sotto i livelli pre-crisi.L'si colloca comeper la ristorazione: con i consumi che dall'inizio della crisi ad oggi sono aumentati di 2,4 miliardi di euro: +1 miliardo in Francia, -11 miliardi in Spagna e -3,7 miliardi nel Regno Unito.