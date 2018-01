Fisco, l'UE propone la rivoluzione dell'IVA

(Teleborsa) - La Commissione europea ha proposto nuove norme, per riconoscere agli Stati membri, maggiore flessibilità nel fissare le proprie aliquote.che punta a raggiungere l'UE, nel cammino intrapreso di revisione delle norme sulla tassa, è quello di, che ad oggi ammontano a circa 50 miliardi all'anno.Quella della flessibilità sull'IVA, è una "" - ha spiegato ilpresentando il pacchetto. "Se la riforma andrà in porto - ha aggiunto - non ci saranno più i lunghissimi negoziati in Consiglio ogni volta che c'è da allargare una lista nazionale dei settori a cui applicare le aliquote ridotte".in materia di IVA, approvate da tutti gli Stati membri nel 1992,- ha rilanciato Moscovici - sottolineando che, fra l'altro, sono state pensate quando ancora non esisteva Internet.Accanto a un'IVA standard minima del 15%, gli Stati potranno fissare due aliquote ridotte distinte comprese tra il 5% e l'aliquota ordinaria scelta dallo Stato; una tariffa ridotta compresa tra lo 0% e le aliquote ridotte e, un'esenzione dall'IVA (a tasso zero).Le proposte avanzate dall'UE dovranno essere approvate dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo.