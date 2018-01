FM: c'è ripresa ciclica generalizzata, avanti con riforme

(Teleborsa) - In vista della pubblicazione, lunedì 22 Gennaio, dell'aggiornamento sulle stime economiche mondiali, il Fondo Monetario Internazionale, durante un briefing con la stampa, ha parlato di "ripresa ciclica generalizzata" a livello globale.Una ripresa che secondo l'istituto di Washington potrebbe portare le nazioni a sfruttare questa fase in cui " l sole che splende per riparare il tetto", ovvero. E' quanto si è limitato a dire, citando la metafora utilizzata dal. Ciò, significa - ha detto Rice - che stiamo assistendo ad un ampio "radicale" aumento congiunturale e dunque dobbiamo sfruttare l'opportunità di questa ripresa.Rice ha parlato anche di, spiegando che comportano rischi e benefici e per questo "sarebbe utile" la cooperazione dei regolatori.L'FMI, la prossima settimana, diffonderà da Davos, le sue nuove stime economiche. Nella località della Svizzera, il direttore generale Christine Lagarde copresiederà il