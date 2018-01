Geox scivola in borsa dopo le stime preliminari sui ricavi

Geox

(Teleborsa) - Giornata da dimenticare per il titolo, che presenta un pessimo -6,59% sulla piazza di Milano. A deprimere le azioni della società che produce scarpe e capi di abbigliamento sportive i ricavi preliminari 2017, diffusi ieri 18 gennaio 2018, giudicati deboli dal mercato. Il CdA, inoltre, ha preso atto delle dimissioni dell'Ad,, che dal primo febbraio sarà sostituito daImmediate le reazioni delle banche d'affari, conche ha ridotto il prezzo obiettivo da 3,9 a 3,3 euro (confermato il giudizio buy) mentreha tagliato il target price a 3 da 3,6 euro, confermando la raccomandazione neutral.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,541 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,811. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,415.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)