Gruppo FS, Mazzoncini incontra Andreas Matthä CEO ÖBB. In focus Galleria di base del Brennero

(Teleborsa) - Stato di avanzamento dei lavori per la nuova Galleria di base del Brennero al centro dell'incontro avvenuto a Roma fra, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane, e Andreas Matthä, CEO dile "ferrovie federali austriache".). A ultimazione dei lavori l'opera avrà una lunghezza complessiva di 64 chilometri, diventando il collegamento sotterraneo più lungo al mondo. La velocità di progetto è di 250 km/h.. Inoltre è previsto un aumento del trasporto delle merci via ferro e una gestione più efficiente del traffico transfrontaliero fra l’Italia e l’Austria, grazie alla nuova infrastruttura che eliminerà la necessità di incrociare i treni nella stazione del Brennero, con conseguente riduzione dei tempi di viaggio anche per il trasporto passeggeri.Con i vertici delle società operative di ÖBB, fra cui il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria austriaca, è stato costituito un gruppo di lavoro che avrà il compito di monitorare costantemente gli interventi in corso sulle linee di accesso alla Galleria di base del Brennero, sia lato Italia () sia lato), per garantire e monitorare la realizzazione delle opere di accesso necessarie alla piena funzionalità del tunnel.Per ilpresenti anche, Amministratore Delegato di(RFI),, Amministratore Delegato di Trenitalia, eAmministratore Delegato di Mercitalia Logistics.