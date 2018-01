Stati Uniti, torna lo spettro dello "shutdown"

(Teleborsa) - Torna lo spettro "shutdown" negli. Il termine sta a indicare la parziale chiusura di uffici e servizi federali per quelle attività classificate come non essenziali. quattro anni dall'ultimo congelamento delle attività federali non essenziali si torna a parlare di questa ipotesi, esplicitamente prevista dalla Costituzione americana qualora il Congresso non riesca a trovare un accordo sulla Manovra finanziaria.Il countdown è iniziato:Lo scontro tra Casa Bianca e maggioranza repubblicana al Congresso e l’'opposizione democratica si gioca sul tema dell'immigrazione, sulla legalizzazione dei cosiddetti Dreamers, gli 800.000 clandestini arrivati da bambini neglie ai qualiIntanto, in mancanza di un budget annuale vero e proprio, la Camera ha approvato nella nottata di ieri, 18 gennaio, una legge per finanziare il Governo per quattro settimane. La nuova estensione arriva dopo tre provvedimenti simili dall'inizio dell'anno fiscale a ottobre,