Wall Street avvia a piccoli passi

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,03% sul, mentre lofa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 2.804,84 punti. In frazionale progresso il(+0,35%).Mentre continua la sta stagione delle trimestrali, l'agenda macro è scarna. Oggi, 19 gennaio in calendario solo un dato: la stima della fiducia dei consumatori di gennaio stilato dall'Tra i(+2,01%),(+0,70%),(+0,63%) e(+0,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,95%.Giornata no per, che lascia sul tappeto un - 2,56%., che affonda del 2,47%.Tra idel(+2,73%),(+2,25%),(+1,74%) e(+1,62%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,49%., con un ribasso dell'1,28%., che evidenzia una perdita dell'1,07%., con un decremento dell'1,03%.