Afghanistan, attentato a Kabul nella zona verde: sotto attacco l'hotel Intercontinental

(Teleborsa) -. Alle 21 ora locale di ieri sera, una cellula terroristica ha preso d'assaltofrequentato da numerosi occidentali e dunque per questo strettamente sorvegliato,della capitale afghana sulla collina di Bagh-e Bala,- In base alla ricostruzione della polizia afghana,hanno assaltato l'hotel, in particolareesplodere all'entrata consentendo appunto agli altri quattro uomini di irrompere nell'edificio iniziando a sparare sugli ospiti e a prendere degli ostaggi tra gli ospiti della struttura.- Pochi minuti dopo è divampatoche ha avvolto i piani alti dell'edificio: le fiamme, secondo fonti ufficiali afghane, sono state appiccate in una cucina del quarto piano.- Immediato l'intervento delle forze speciali, anche perché l'albergo era sotto stretta sorveglianza da quando, nel- Un assedio durato dodici ore, con un primo bilancio provvisorio che parla di. I morti sono invece sei tra cui cinque aghani e uno straniero, sei i feriti che sono stati trasferiti nell'ospedale di Wazir Akbar Khan, in strutture militari e nel Centro medico di Emergency di Gino Strada.- Intanto, sui social media e sui siti online delle tv afghane iniziano a circolare le foto drammatiche delle persone che al momento dell'irruzione erano in hotel e cercano disperatamente di mettersi in salvo calandosi dai balconi.- Proprio lo scorso giovedì, il Dipartimento di Stato Usa aveva diramato un'allerta su possibili, imminenti attacchi contro alberghi a Kabul. In un tweet, il ministero degli Esteri americano scriveva:. Notizie che gruppi estremisti potrebbero preparare un attacco contro hotel a Kabul, come l'hotel Baron vicino all'aeroporto Hamid Karzai".