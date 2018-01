Il Parmigiano Reggiano conquista (anche) Fico Eataly

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri ilha celebrato, protettore degli animali domestici e degli agricoltori. La location scelta è Fa Bologna, che,- All’interno dello spazio Teatro Arena,hanno aperto in contemporanea altrettante forme di Re dei Formaggi, con una stagionatura di 30 mesi. Al contempo, hanno avuto la possibilità di raccontare la propria storia e le peculiarità del loro Parmigiano Reggiano, ai visitatori e ai foodie presenti a FICO Eataly World. Al rito del taglio del Re dei Formaggi, con la sua gestualità particolare, e all’attività di storytelling è seguita, nello Spazio Forme del Consorzio, la degustazione delle 10 varietà di Parmigiano Reggiano.in rappresentanza delle diverse province che rientrano nell’area di produzione del Parmigiano Reggiano: per Parma,(Montechiarugolo) e(Traversetolo); per Reggio Emilia,(Cavriago),(Castelnuovo Monti),(Campagnola),(Guastalla) e(Carpineti); per Modena,(Lesignana); per Bologna,(Gaggio Montano); per Mantova, L- Come spiega il Presidente del Consorzio Nicola Bertinelli "Grazie a questo evento celebrativo della figura di Sant’Antonio Abate, a FICO Eataly World, a pochi km di distanza dall’area di produzione del Parmigiano Reggiano, abbiamo avuto la possibilità di incontrare un pubblico di curiosi, appassionati e foodie, italiani e non. Il nostro obiettivo è quello di sfruttare il parco agroalimentare bolognese come vetrina e come porta d’ingresso al nostro mondo: partendo dalla conoscenza e dall’assaggio del Re dei Formaggi, puntiamo a far innamorare i visitatori di FICO Eataly World di, frutto di un saper fare custodito."