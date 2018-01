DBA Group, accordo con SPEA Engineering per impianti Gronda di Ponente

DBA Group

(Teleborsa) -annuncia l’assegnazione da parte di SPEA Engineering, dell'incarico di assistenza specialistica per laesecutiva degli impianti relativi alla Gronda di Ponente, per un importo indicativo di 500 mila euro di competenza 2018.L'opera complessiva prevede un arco temporale che vaper unaa due corsie più emergenza per ogni senso di marcia.Tale nuova infrastruttura si svilupperà per l'89% in galleria e prevede la realizzazione di un moderno viadotto.