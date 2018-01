Effetto OPA su Yoox, titolo brilla in Borsa (+24%)

Yoox

(Teleborsa) - Giornata di forti acquisti sul titolo, protagonista a Piazza Affari con unA fare da assist alle azioni, che chiudono con un progresso del 24,26% a 37,6 euro, è stata la notizia del lancio di un'OPA totalitaria da parte del gruppo Richemont . Il titolo è arrivato a toccare i 38 euro, prezzo proposto per l'offerta sui titoli del fashion retailer online.Il prezzo die un premio del 27% rispetto al prezzo medio ponderato nei 3 mesi precedenti da oggi, 22 Gennaio.continuerà ad essere gestita come un business distinto a fianco degli altri business del gruppo Richemont e. "Oggi è un momento memorabile per Yoox Net-A-Porter Group - ha dichiarato- Fondatore di Yoox e Amministratore Delegato di YNAP -. Come ha dichiarato Richemont - ha aggiunto - il razionale dell’operazione è investire ulteriori risorse con l’obiettivo di accelerare il solido percorso di crescita di YNAP e rafforzarne la posizione di leadership nel lungo termine nel settore del lusso online. Questo si tradurrà in maggiori investimenti in prodotto, tecnologia, logistica, persone e marketing" -.