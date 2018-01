Halliburton corre dopo i conti

Halliburton

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,40%.La oil company ha annunciato i conti del quarto trimestre 2017 che si sono chiusi con ricavi pari a 5,94 miliardi di dollari, dai 4,021 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente e oltre le attese pari a 5,6 miliardi di dollari.Il gruppo ha registrato nel periodo una perdita di 825 milioni di euro, o 94 centesimi per azione, dopo la perdita di 153 milioni di dollari, o 17 centesimi per azione dello stesso trimestre dell'esercizio precedente. Tolte le componenti non ordinarie (principalmente l'impatto della nuova riforma fiscale) l'utile per azione sarebbe stato pari a 53 centesimi, 7 in più rispetto alle attese degli analisti.