Openjobmetis ignora l'upgrade di Equita sim

Openjobmetis

FTSE Italia Star

Openjobmetis

Openjobmetis

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,72% nonostante un upgrade.Gli analisti di Equita sim, hanno, infatti, rivisto al rialzo il target price di una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al segmento STAR di Borsa: il prezzo obiettivo è stato portato a 15,3 euro e si confronta con i 13,7 euro delle attuali quotazioni. Il giudizio è stato confermato a "buy".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13,85 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,13.