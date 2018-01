Tonica Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Energia

Beni di consumo secondari

Verizon Communication

Goldman Sachs

Intel

Microsoft

Nike

Apple

General Electric

Wynn Resorts

Netflix

Ebay

Biomarin Pharmaceutical

Ulta Beauty

Symantec

Dentsply Sirona

Hasbro

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dello 0,81%. In rialzo il(+1,05%), come l'S&P 100 (0,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,35%),(+2,10%) e(+1,09%).Tra i(+2,97%),(+2,11%),(+2,07%) e(+1,79%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,26%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,82%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.Tra i(+8,68%),(+3,23%),(+2,99%) e(+2,91%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,74%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,35%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,84%.