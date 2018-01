Wall Street si rafforza dopo l'accordo per lo stop allo shutdown

Dow Jones

(Teleborsa) -Dopo una partenza cauta gli investitori si danno agli acquisti rinfrancati dall'intesa trovata al Senato tra tra democratici e repubblicani che sarebbero giunti a un accordo bipartisan per far approvare la Manovra finanziaria e revocare lo shutdown , scattato alla mezzanotte di sabato 20 gennaio.Al terzo giorno di shutdown negli Stati Uniti termine che sta a indicare la parziale chiusura di uffici e servizi federali per quelle attività classificate come non essenziali, i democratici statunitensi voteranno per mettere fine alla misura in cambio di una legge per proteggere i giovani immigrati arrivati illegalmente da bambini. Lo riporta l'emittente americana NBC., ilsale dello 0,24%. Losale dello 0,51%. Si rafforza il(+0,80%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,72%),(+1,09%) e(+0,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,41%.Al top tra i(+1,74%),(+1,67%),(+1,44%) e(+1,13%). I più forti ribassi, invece, si abbattono su, che continua la seduta con -1,22%., con un decremento dell'1,07%.per, che segna un calo dello 0,62%.per, che scambia con un -0,58%.Tra i(+7,41%),(+2,81%),(+2,61%) e(+2,53%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,23%.su, che registra un importante calo del 3,16%.su, che soffre un calo dell'1,89%.su, che registra un ribasso dell'1,88%.