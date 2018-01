Air Malta inaugura collegamento Catania-Vienna

(Teleborsa) -inaugura il collegamento tra gli aeroporti di Catania e Vienna, che. Air Malta torna così a operare voli intraeuropei, primo passo per diventare compagnia aerea di riferimento per il network dei collegamenti con le isole del Mediterraneo.A tenere a battesimo la nuova rotta il ministro del Turismo di Malta Konrad Mizzi, il sindaco di Catania Enzo Bianco, il presidente di Air Malta Charles Mangion, la Presidente della Società aeroporto Catania Daniela Baglieri, l'amministratore delegato di Sac Nico Torrisi e il direttore commerciale di Air Malta Paul Sies.Il, ha sottolineato il, definendola "un" sin da quando la compagnia aerea iniziò a volare a Catania l'1 aprile 1981.Il doppio volo giornaliero per la stagione invernale è la premessa all'incremento delle frequenze in estate.