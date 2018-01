Alitalia, Wizz Air interessata al breve e medio raggio

(Teleborsa) - Spunta un altro pretendente per Alitalia. Tra le tante ipotesi , nell'agenda dei commissari dell'ex compagnia di bandiera si fa avanti la compagnia low cost ungherese"Sì, Alitalia ci interessa, ma solo per ciò che riguarda il breve e il medio raggio". Lo ha dettoamministratore delegato della compagnia ungherese in un' intervista a La Repubblica."Non posso dire molto per i vincoli che ci legano al processo di vendita - ha aggiunto - ma penso che alcuni asset della compagnia siano interessanti. Siamo interessati al vostro Paese e al dossier Alitalia - ha ribaditoquel che posso dire è che però non rientra nelle nostre strategie operare sul lungo raggio".In numero uno di Wizz Air ha anche precisato di non essere interessato al brand Alitalia." Per noi è importante tutto cio' che si sviluppa nel vostro mercato. Ma non tutta la compagnia, se non alcuni asset. Questo non vuol dire che non seguiamo da vicino l'operazione di vendita: ma guardiamo ad una parte di ciò che Alitalia offre e che interessa le nostre particolari attività".Non più tardi della scorsa settimana, il 15 gennaio, il Ministro dello Sviluppo Economicoed il Ministro delle Infrastrutture e Trasportihanno incontrato i Commissari Straordinari Alitalia,per fare il punto sulla procedura di Amministrazione e sul processo di vendita, spiegando che "le manifestazioni di interesse pervenute devono essere ulteriormente approfondite prima di poter procedere ad una negoziazione in esclusiva".