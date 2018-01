Borse più riflessive con Milano che galleggia sulla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un esordio forte sulla scia del rally messo a segno dai mercati asiatici e dello, che ieri aveva tenuto al palo i mercati mondiali., risultato migliore delle attese, mentre in USA non sono attesi dati particolarmente importanti. In calendario la fiducia dei consumatori dell'Eurozona.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,225. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,44%.Scende lo, attestandosi a 135 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,90%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,59%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,31%, poco mosse, che mostra un -0,07%, e, con una limatura dello 0,02% suldi Piazza Affari, la migliore si conferma, con un incremento dell'1,64%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,44%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,02%, grazie ad un ritorno di appeal sulle tlc.La peggiore performance è quella di, che cede l'1,78%.Debole, che registra una flessione dello 0,96%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,80%.Tra iva segnalata ancora(+5,02%), sulla scia dei rumor circa la vendita delle attività francesi.