Limita le perdite Piazza Affari

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa, grazie ai segnali positivi giunti dall' indice Zew che ha mostrato unLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,20%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,38%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dell'1,42%.In discesa lo, che retrocede a quota 134 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,89%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,71%.avanza dello 0,21%, e, tiene la parità., che termina con un calo dello 0,22% sulIlin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,77 miliardi di euro, con una variazione del 2,67%, rispetto ai precedenti 2,84 miliardi; i contratti si sono attestati a 268.558, rispetto ai precedenti 258.801.228 sono le azioni scambiate: tra queste, 106 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 103 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 19 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,07%),(+1,01%) e(+0,96%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,64%),(-0,98%) e(-0,78%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,81%),(+1,79%),(+1,57%) e(+1,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,12%.di Milano,(+8,52%),(+5,35%),(+2,68%) e(+2,09%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,02%.