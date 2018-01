Netflix brilla al Nasdaq grazie ai conti

Netflix

Nasdaq 100

compagnia attiva nel settore dei video on demand

Netflix

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,27%, dopo aver annunciato a mercato chiuso una crescita degli abbonati superiore al previsto nel quarto trimestre del 2017.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 255,7 dollari USA. Rischio di eventuale correzione fino al target 248,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 263,2.