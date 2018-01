Netflix fa record di utenti e sbanca Wall Street. Capitalizzazione boom

Netflix

(Teleborsa) -. Il colosso dei video in streaming ha annunciato ieri risultati sensibilmente superiori alle attese in termini di crescita dei clienti, soprattutto fuori dagli USA.Grazie alla pubblicazione dei numeri del trimestre,del mercato americano, dopo aver guadagnato circa il 3% nella sessione regolare,La compagnia statunitense ha chiuso l'ultimo trimestre del 2017 con una, un record per la compagnia statunitense e superiore ai 6,37 milioni attesi dagli analisti. Di questi,, numero che si confronta con idal mercato.La fortissima crescita dei clienti è stata favorita dacomee da alcuni film molto quotati ai botteghini come "Bright" con Will Smith.Grazie alla crescita degli utenti, Netflix ha archiviato il trimestre con un, quasi triplicati rispetto ai 67 milioni, 15 cent ad azione, dell'anno prima. Il risultato era comunque atteso., contro i 3,28 miliardi attesi dal mercato., a dispetto della concorrenza sempre più agguerrita, ed afferma diche risulterebbe molto superiore ai 56 cent attesi dagli analisti., rispetto a stime del mercato per 3,49 miliardi. I nuovi utenti sono visti a 6,35 milioni di cui 1,45 milioni in Usa e 4,90 milioni all'estero. La crescita sarà sostenuta dagli