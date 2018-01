Niki torna nelle mani del suo fondatore Lauda

Air Berlin.





Lufthansa

(Teleborsa) - Niki Lauda torna a capo di Niki. L'ex campione di Formula 1 riacquisterà la compagnia aerea che lui stesso aveva fondato. La notizia arriva dal curatore fallimentare che sta seguendo la liquidazione di, fondata dall'ex pilota nel 2003 con l'acquisizione dia trasformata subito ine successivamente in Niki,. Dopo il fallimento di Air Berlin,aveva poi confermato che la sua offerta per acquisire Niki come parte di un accordo per l'acquisizione di ampie sezioni di Air Berlin era stata respinta dallaper motivi di concorrenza.Il progetto diè stato preferito a quello del gruppo ispano-britannico, IAG/Vueling e a quello di Lufthansa bloccata appunto dalla Commissione Europea.La società di Lauda - Laudamotion GmbH - "si configura come il miglior offerente", ha confermato il curatore. Non sono stati resi noti, i termini economici dell'operazione.