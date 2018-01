Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Utilities

Information Technology

Beni di consumo secondari

Telecomunicazioni

Travelers Company

General Electric

IBM

Nike

Johnson & Johnson

Procter & Gamble

Netflix

Micron Technology

Celgene

Vertex Pharmaceuticals

Ctrip.Com International

(Teleborsa) - Prosegue con cautela la borsa di Wall Street, dopo i record aggiornati la vigilia e, all'indomani del voto da parte del Congresso USA allo sblocco dello shutdown con una proroga che durerà tre settimane (fino all’8 febbraio).L'agenda macroeconomica ha visto un aggiornamento sull'indice Fed di Richmond mentre prosegue a grandi passi la stagione delle trimestrali.Tra gli indici statunitensi, continua la sessione sui livelli della vigilia, ilche si ferma a 26.207,26 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, a 2.837,6 punti. In frazionale progresso il(+0,68%); senza direzione lo(+0,02%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,11%),(+0,56%) e(+0,51%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,26%.Tra i(+4,78%),(+3,83%),(+1,25%) e(+1,11%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,12% dopo i conti del trimestre . Sempre per i risultati , pessima performance per, che registra un ribasso del 3,30%.(+9,70%) grazie ai conti , seguita da(+3,29%),(+3,12%) e(+2,55%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,12%.