Polizze dormienti, sono circa 4 milioni in Italia. L'Ivass rintraccia 12 mila beneficiari

(Teleborsa) - L’Ivass, l’, ha rintracciato. Si tratta di polizze assicurative che,, dal momento che gli aventi diritto non ne erano a conoscenza.Si tratta nella maggior parte dei casi dei parenti di persone decedute, che ignorano il fatto che i propri cari fossero titolari di polizze vita.L’delle polizze dormienti i cui beneficiari sono stati scovati è di circa, per unMa, in totale, nelle casse delle compagnie assicurative, giacciono circa 4 milioni di polizze potenzialmente dormienti nel nostro Paese."Si tratta di un numero elevatissimo" - denuncia Federconsumatori - . "È bene ricordare che: decorso tale termine".Apprezziamo lo sforzo dell’Ivass - spiegano dalla Federazione - nel cercare di risalire ai beneficiari attraverso un incrocio di dati, purtroppo però "ancora non sono stati rintracciati tutti coloro che hanno diritto a riscuotere questi tesoretti inaspettati"."E’ opportuno, pertanto, che i cittadini conoscano tale situazione e verifichino i propri documenti e quelli dei parenti anziani, per evitare di perdere gli importi dovuti. Chi rinvenisse una polizza propria o di un parente deceduto deve immediatamente chiederne la liquidazione alla compagnia emittente".