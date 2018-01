Prismi emette nuove azioni su richiesta conversione bond Atlas

Prismi

(Teleborsa) -, in riferimento all'accordo di investimento con, fa sapere che sono state, aventi godimento regolare nonché le caratteristiche di quelle in circolazione alla data odierna.Le nuove azioni sono state assegnate a seguito della ricezione della, a saldo della, emesso in data 23 ottobre 2017.L’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’a servizio della conversione del predetto prestito obbligazionario sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Modena nei termini e con le modalità di legge. In conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale risulterà essere pari a 7.158.276 euro, suddiviso in 7.158.276 azioni ordinarie.