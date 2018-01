Risorse e precari, le nuove sfide delle Università italiane

(Teleborsa) - Ancora oggi, tante emergenze sono ancora attuali, come: divari territoriali, scarsità delle risorse pubbliche a disposizione per la ricerca e l’innovazione, precarietà del lavoro, mancanza di personale, ed un contratto nazionale che dopo 9 anni fa ancora fatica a decollare.L', riunita oggi e domani (23-24 Gennaio) a Cosenza, sta discutendo di questi temi con gli studenti, i docenti, il personale tecnico-amministrativo, i rappresentanti delle istituzioni, per approfondire, ma anche per fornire chiavi di lettura e soluzioni possibili per unL'assemblea arriva a poco più di due anni di distanza dall’iniziativa che si tenne a Roma, presso l’Università di Roma Tre nell’ottobre del 2015. I lavori, saranno conclusi domani 24 gennaio dalNella sua relazione introduttiva ai lavori,, ha colto la condizione di ", colpita in questi anni da una "(mentre in Germania e Francia, ad esempio, si aumentavano i fondi), da una generale precarizzazione del lavoro, soprattutto nella ricerca e da un'" per il futuro.In particolare, il segretario della FLC, ha sottolineato come in questi anni abbia pesato l'enorme riduzione delle immatricolazioni, dovuta all' innalzamento delle tasse che ha impedito a centinaia di migliaia di studenti della classe media impoverita di partecipare alla formazione universitaria. Inoltre - ha proseguito Sinopoli - si è approfondita la: sono ormai più di 25mila ogni anno gli studenti del sud che vanno a immatricolarsi in atenei del nord. E ciò è un evidente freno per lo sviluppo dell'intero Mezzogiorno, poiché gran parte di essi difficilmente vi faranno ritorno."Il messaggio da Cosenza è dunque il seguente: noi vogliamo ricostruire i paradigmi di senso dell'università, a partire da una Costituente che ne definisca la missione per il XXI secolo, e per le generazioni future. Questo è il compito storico e politico che vogliamo assegnare alla FLC CGIL, consapevoli chevera ed efficace" - ha concluso il sindacalista.