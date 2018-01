VicenzaOro 2018, perle e coralli sotto i riflettori dei maggiori esperti mondiali

(Teleborsa) - Laè statatenutosi oggi, 23 Gennaio, in occasione di VICENZAORO JANUARY 2018 , la Boutique Internazionale del Gioiello a Vicenza. Intitolato “Green and Blue Jewellery, Environmentally Sustainable Luxury”, il seminario è stato organizzato da CIBJO, Confederazione Mondiale della Gioielleria, ed Italian Exhibition Group.La sostenibilità ambientale, che fa riferimento alla capacità dei sistemi biologici di preservare la propria diversità e produttività nel corso del tempo, in genere non viene associata al mondo della gioielleria, nel quale molte delle materie prime sono il risultato di attività minerarie, e una volta estratte dalla terra non si rigenerano. Malgrado ciò, oggi. Negli ultimi anni tale tema è stato affrontato da una prospettiva prevalentemente sociale ed economica, alla base della quale risiede il fatto che le risorse naturali pregiate utilizzate in gioielleria possono garantire opportunità economiche e sociali sostenibili alle popolazioni ed alle comunità che vivono nelle aree del mondo, spesso povere, dove si trovano tali risorse.Tuttavianei quali sia i prodotti sia le attività commerciali. In tali settori molto spesso si fa uso di materali organici che vivono nell’ambiente marino, nel quale la sostenibilità è possible grazie all’aquafarming, come nel caso delle colture di perle, e, in misura minore, del corallo.Ildegli aspetti ambientali e sostenibili della gioielleria in occasione del seminario di VICENZAORO "Green and Blue Jewellery, Environmentally Sustainable Luxury" era costituito dai. Tra di loro Laurent Cartier, SSEF, Basilea, Svizzera, co-fondatore del Sustainable Pearls Project; Justin Hunter, J. Hunter Pearls, Fiji, Presidente della Fiji Pearl Association e fondatore del nuovo progetto di sviluppo del settore delle perle delle isole Fiji; Shigeru Akamatsu, Mikimoto Pearls, Giappone, Vice Presidente della CIBJO Pearl Commission; Jacques Christophe Branellec, Jewelmer Joaillerie, Filippine, Vice Presidente della CIBJO Pearl Commission; e Rui Galopim de Carvalho, fondatore della Portugal Gemas Academy, Portogallo, Vice President della CIBJO Coral Commission.Il seminario è l’ultimo di una serie di eventi formativi organizzati da CIBJO e da Italian Exhibition Group, e fa parte di un programma congiunto, approvato dall’ECOSOC, Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, a sostegno della Responsabilità Sociale d’Impresa e della sostenibilità nel settore internazionale della gioielleria."Ciò che il seminario intende sottolineare è che- ha sottolineatoe Vice Presidente della Confederazione Mondiale della Gioielleria -.non solo perché è un oggetto di valore, bello e significativo sotto il profilo emozionale, ma anche, oltre che alla tutela ambientale".