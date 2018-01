Wall Street cauta dopo accordo Senato su shutdown

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, dopo i record aggiornati la vigilia e, all'indomani del voto da parte del Congresso USA allo sblocco dello shutdown con una proroga che durerà tre settimane (fino all’8 febbraio).L'agenda macroeconomica prevede la diffusione oggi di un aggiornamento sull'indice Fed di Richmond mentre la stagione delle trimestrali con i conti diFocus anche suche a mercato chiuso ha annunciato una crescita degli abbonati superiore al previsto nel quarto trimestre del 2017.Tra gli indici statunitensi, il, si colloca a 26.214,6 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi. Al contrario, è incolore lo, a 2.833,04 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,36%), come l'S&P 100 (0,9%).(+0,75%) e(+0,41%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,72%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,94%),(+1,46%) e(+0,68%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,30%. Calo deciso per, che segna un -1,7%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,14%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,79%),(+2,85%),(+1,83%) e(+1,64%).