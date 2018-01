Affondano le Borse del Vecchio Continente

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Assicurativo

Tecnologico

Chimico

Alimentare

BPER

UBI Banca

Generali Assicurazioni

Moncler

STMicroelectronics

CNH Industrial

Anima Holding

Cattolica Assicurazioni

De'Longhi

Rai Way

Mondadori

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con lo, che riporta un cauto -0,02%.L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,239. L'continua gli scambi a 1.352,2 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,86%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 64,59 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a 132 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,91%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%. In rosso anche, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,14%. Negativa, che scende dello 0,72%., con ilche lascia sul parterre lo 0,90%.A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 2,57 miliardi di euro, in calo del 7,14%, rispetto ai 2,77 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 2,17 miliardi di azioni, rispetto ai 1,08 miliardi precedenti.Tra i 226 titoli trattati, 137 hanno chiuso in flessione, mentre 71 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 18 azioni.Apprezzabile rialzo (+0,67%) a Milano per il comparto. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-5,30%),(-2,38%) e(-1,77%).di Milano, troviamo le banche, quali(+2,03%) e(+1,20%). Tra gli assicurativi, bene(+1,00%).Nel lusso, tonica(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,28%. Pesante, che segna una discesa del 2,13%.di Milano,(+1,89%),(+1,19%),(+1,12%) e(+0,97%). Vendite, invece, su, che ha terminato le contrattazioni a -3,22%.