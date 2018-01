Ansaldo STS, nel 2017 ricavi in crescita del 2,5%

Ansaldo STS

(Teleborsa) - Il bilancio 2017, si chiude per, secondo le stime preliminari, con ordini acquisiti pari a oltre 1,5 miliardi di euro, in crescita dell'1,7% e un portafoglio ordini di circa 6,5 miliardi di euro, in calo dello 0,5% rispetto al 2016.sono saliti a 1,36 miliardi di euro, in aumento del 2,5% rispetto all'anno prima mentre il risultato operativo si è attestato a 100,8 milioni di euro, in ribasso del 20,5% rispetto al 2016.Larisulta attiva per (357,5) milioni di euro, +5,8% rispetto al 2016.“Il 2017 è stato un anno di grande successo, caratterizzato dalla continua acquisizione di nuovi ordini e delivery di progetti in difficili condizioni di mercato - ha commentato l'. L'impatto dei problemi derivanti da un contratto in nord Europa è stato contenuto e i risultati dell’anno sono stati migliori delle aspettative. Sto lavorando per far si che quest’anno sia caratterizzato da una significativa attività di delivery. Sono particolarmente soddisfatto del lavoro del mio team, per i continui sforzi nel riaffermare l’impegno della Società come partner affidabile per molti dei principali clienti nel mondo a livello ferroviario e metropolitano".